Nach vorläufigen Polizeiangaben wurden in Aulnay-sous-Bois in der Nacht zum Dienstag rund zehn Autos in Brand gesetzt. Auch zwei Restaurants wurden durch Flammen beschädigt.

Die brutale Festnahme eines 22-Jährigen in Aulnay-sous-Bois sorgt in Frankreich schon seit mehreren Tagen für Empörung. Polizisten, die den Mann des Drogenhandels verdächtigten, verletzten ihn mit Schlagstockhieben schwer.