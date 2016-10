Aus noch ungeklärten Gründen prallte kurz vor 20 Uhr ein 36-jähriger Autolenker aus dem Kanton Waadt in das vor ihm fahrende Auto aus dem Kanton Freiburg, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Zum Unfall kam es in der Nähe der Ausfahrt Conthey VS.

Nach dem Aufprall wurde das Auto des 61-jährigen in die Mittelleitplanke der Autobahn geschleudert und von weiteren Fahrzeugen erfasst. Ausser dem verstorbenen Autolenker wurde eine weitere Person leicht verletzt.