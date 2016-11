Tausende Menschen hatten Medienberichten zufolge an dem Protestmarsch teilgenommen, zu dem die Gruppe "Anonymous" aufgerufen hatte. Vereinzelt seien Flaschen geworfen worden, berichtete die Nachrichtenagentur PA.

Die Polizei hatte die Veranstaltung mit einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften begleitet, nachdem es im Vorjahr zu erheblichen Ausschreitungen gekommen war. Anonymous wird immer wieder mit spektakulären Hacker-Angriffen in Verbindung gebracht wird und ruft zu "zivilem Ungehorsam" auf. Auch in anderen Ländern - darunter Deutschland und Ungarn - wurde zu Protestmärschen aufgerufen.

Kennzeichen von "Anonymous" ist eine Maske, die das Gesicht des britischen Verschwörers Guy Fawkes darstellt. Der katholische Extremist Fawkes wurde in der Nacht zum 5. November 1605 bei dem Versuch festgenommen, im britischen Parlament einen Anschlag mit Schiesspulver auf den protestantischen König James I. zu verüben. In Grossbritannien wird am 5. November traditionell mit Leuchtfeuern oder Feuerwerk an den vereitelten Anschlag erinnert.