Am 25. Februar führt der NVV Turgi von 9.30 bis 11.30 Uhr eine Abfallsammelaktion am Wildenstich und am Teufelswegli durch.

Leider ist Littering auch in Turgi ein Problem. Immer häufiger werden Abfälle achtlos weggeworfen oder illegal auf Strassen, Plätzen oder in der Natur entsorgt. Abfall beeinträchtigt die Gesundheit von Wild- und Nutztieren sowie die Lebensqualität der Menschen in der Gemeinde. Für den Reinigungsdienst entsteht ein grosser Mehraufwand verbunden mit hohen Kosten.

Der Sammelaktion findet bei jedem Wetter statt. Kinder in Begleitung ihrer Eltern sind willkommen.

Abfallsammeln: 9.30 bis 11.30 Uhr, Treffpunkt Werkhof Turgi.

Bitte dem Wetter angepasste Kleidung, Arbeitshandschuhe und, falls vorhanden, Sicherheitsweste mitbringen!

Eine Verpflegung sowie Getränke werden offeriert.





Anmeldung: an Claudio Puppis bis 23. Februar per Mai

puppis-wetzel@gmx.net oder per Telefon unter 056 288 37 88.



Vorstand NVV