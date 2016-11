Im vierten Heimspiel in Serie trifft die HSG Leimental in der heimischen Halle auf die momentan zweitplatzierten Bernerinnen aus Herzogenbuchsee. Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen die Zürcherinnen finden sich die Leimentalerinnen auf dem vierten Platz wieder. Während sich die HV Herzogenbuchsee mit zuletzt zwei Siegen gegen Spono und Brühl auf Platz zwei vorgearbeitet hat. Die Bernerinnen, die ihr Spiel um die SPL2 Topscorerin Sarah Baumgartner aufbauen, werden sicherlich äusserst motiviert und mit Revanchegedanken anreisen, um die Niederlage im Heimspiel vergessen zu machen. Die HSG Leimental hat sicherlich ein hartes Spiel vor sich was die Motivation jedoch hoch hält. Mit einer geschlossenen Teamleistung und viel Herzblut wird man dieses Spiel in Angriff nehmen und versuchen sich den Sieg zu erspielen. Bevor es jedoch soweit, ist reisen die Leimentalerinnen am Donnerstag nach St. Gallen zu ihren SPL2 Konkurrentinnen aus Brühl, um das anstehende Spiel im Schweizer Cup zu bestreiten, wo man nach der sehr knappen Niederlage zu Hause seinerseits auf Revanche hofft.