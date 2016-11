Am Sonntag 13. November um 16.30 Uhr in Oberwil (Thomasgarten) treffen die Leimentalerinnen auf den SPL1 Absteiger aus der letzten Saison.

Aus den bisherigen sechs Ligaspielen stehen die Leimentalerinnen überraschend in der oberen Tabellenhälfte. Jedoch genügt ein Blick au die Tabelle, um zu erkennen, dass es sehr eng zu und her geht in der zweit höchsten Schweizerspielklasse. Denn die Plätze eins bis sieben trennen gerade mal drei Punkte.

Das erste Spiel der noch jungen Saison bestritten die Leimentalerinnen gegen die Zürcherinnen und konnten es überraschend zu ihren Gunsten entscheiden. Natürlich möchte man erneut gegen diese physisch kraftvolle Mannschaft bestehen. Dafür braucht es eine sehr kämpferische und starke Partie der Baslerinnen. Dabei möchte man an die erste Halbzeit der vergangenen Partie gegen den LK Zug II anknüpfen. Jedoch wird dies alles andere als einfach, denn kaum ist die Verletzungsliste wieder ein wenig kleiner geworden, schon fällt eine weitere Spielerin aus. Die Torhüterin der Leimentalerinnen, Priscilla Köster verletzte sich im letzten Spiel am Knie und fällt für rund sechs Wochen aus.

Das Heimteam freut sich auf zahlreiche Unterstützung und eine volle Halle. Denn bereits um 12.30 Uhr spielen die U16 Elite Girls gegen den HV Herzogenbuchsee und um 14.30 Uhr kämpfen die 1. Liga Damen der HSG Leimental ebenfalls gegen den HV Herzogenbuchsee um zwei Punkte. Ausserdem steht an diesem Wochenende bei der HSG Leimental alles im Zeichen eines Raclette- Plauschs. Also kommt in die Halle, geniesst ein feines Raclette und tollen Handball.