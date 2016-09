Am kommenden Freitagnachmittag, den 23.9.2016 lädt der Erwachsenenchor VivaVoce aus Langendorf alle Interessierten zum Schnuppersingen in die Aula der Schule Langendorf ein!

Der Chor, aktuell bestehend aus neunzehn Frauen und einem Mann, wird von der professionellen Chorleiterin Fabienne M. Skarpetowski sympathisch und engagiert betreut.

Vor kurzem sind die SängerInnen ins Erarbeiten des neuen Programms unter dem Motto "Made in Switzerland" gestartet. Dabei werden Lieder von Schweizer Interpreten und Bands auf Mundart, Englisch und Französisch erarbeitet. Der Chor bewegt sich dabei mehrheitlich im Pop- und Rock-Bereich, das Programm ist aber auch gespickt mit einigen traditionelleren Stücken.

Wer hat Lust, unseren Chor mit seiner Stimme zu verstärken? Während den wöchentlichen Chorproben (ausser Schulferien) wird ein Kinderhütedienst von einer liebevollen Spielgruppenleiterin angeboten, um auch jungen Müttern und Vätern die Möglichkeit zu geben, an den Proben teilzunehmen. Es sind aber auch alle anderen Interessierten, ob jünger oder älter, herzlich willkommen!



Schnuppersingen (ohne Kinderhütedienst):



Wann: Freitag, 23.9.2016 von 14.30 - 16.00 Uhr

Wo: Aula der Schule Langendorf

Kontakt und Infos: vivavoce@gmx.ch, www.chor-vivavoce.ch