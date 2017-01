Frühmorgens um halb acht am Sonntag war Abfahrt in Aarau bei bitterer Kälte und Nebel. Wir starteten Richtung Möhlin, vor allem mit der Hoffnung auf ein bisschen Sonne und ein gutes Turnier. Unsere Gegner sind stark und es war allen klar, dass wir eine gute Leistung zeigen mussten.

Im ersten Match gegen Kanti Baden starteten wir sehr gut und waren überrascht, dass wir immer einige Punkte vorneweg waren. Solide Service vor allem von Fiorenza und Noelle brachten den Gegner immer wieder in Schwierigkeiten, sodass sie ihre guten Angriffsspielerinnen nicht nach Wunsch einsetzen konnten. Unser Team brachte die Annahmen gut zum Passeur und wir konnten auch im Angriff gut punkten. Nach dem Erreichen des siebzehnten Punktes war es dann aber mit der Konzentration vorbei, wir liessen nach, spielten nicht mehr druckvoll und liessen Kanti ins Spiel kommen. Das konnte nicht gut gehen und wir machten nur noch einen Punkt zum Stand von 18:25. Im zweiten Satz ging erst gar nicht viel, Schwierigkeiten in der Annahme, Missverständnisse im Feld und viel zu einfache Angriffe ermöglichten dem Gegner eine schnelle und klare Führung. Zwar konnten wir uns fangen und noch heran kämpfen, das Schlussresultat hiess dann doch 17:25.

Nach zwei Spielen Pause war Smash 05 unser nächster Gegner. Das Team wollte ganz klar den Startplatz an der SM und wartete mit den besten Spielerinnen auf, die sonst in der Meisterschaft gar nicht dabei sind. Unsere Mannschaft war überwältigt vor Ehrfurcht und überliess dem Gegner kampflos den Sieg. Nichts gelang, die platzierten, harten Service von Smash fanden schnell den Boden und unsere harmlosen Angriffe wurden umgehen pariert. So hiess das Resultat 7:25 und 6:25.

Obwohl wir ja wussten, dass Smash der härteste Gegner war, so einfach hatten wir es ihm dann doch nicht machen wollen. Und so nutzten wir die Pause, um uns jetzt gut auf Möhlin vorzubereiten. Möhlin hat flinke Spielerinnen, die ein super Team sind, aber die wir auch schlagen können. Und das hatten wir vor. Wir starteten gut, konzentriert. Wiederum Fiorenza und Noelle machten super Punkte mit ihrem Service, Sara schlug im Angriff gezielt und hart, so zogen wir schnell einige Punkte davon. Und auch in der Verteidigung klappte es wieder, man redete, rief laut und gab den Mitspielerinnen Sicherheit. Wir gewannen den ersten Satz 25:18. Auch im zweiten Satz liessen wir nicht nach, suchten die Löcher in der gegnerischen Abwehr, kämpften um jeden Ball und siegten dann 25:20. Mit diesem guten Spiel hatten wir unser Tagesziel erreicht!

Liebe Eltern, danke wieder einmal für euren Einsatz, fürs Fahren, für die Fankurve!! Jetzt kommt noch ein Turnier und dann ist die Saison schon wieder vorbei.