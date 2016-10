TTC Döttingen

1. Hauptrunde im Schweizer Cup für den Tischtennisclub Döttingen

9.10.2016, wr

Der TTC Döttingen nimmt wie alljährlich mit einer Mannschaft am diesjährigen Schweizer Cup teil. Nach dem Sieg in der 2. Vorrunde gegen den TTC Binningen steht der TTC Döttingen in der 1. Hauptrunde.

Die Auslosung bescherte der Schweizer Cup-Mannschaft einen etwas einfacheren Gegner. Der Mannschaft steht aber eine weite Reise in den Tessin zum CTT Riva San Vitale bevor.

Unser Gegner aus dem Tessin ist für uns ein unbeschriebenes Blatt. Wenn man nach den Klassierungen geht, sind wir klar im Vorteil. Da ja zurzeit bekanntlich bei uns Herbstferien sind, wird man ohne die 1. Mannschaftsspieler Victor Granet und Tine Celcer zum Cup-Spiel antreten müssen. Somit ist der Ausgang völlig offen, denn der Cup schreibt bekanntlich seine eigenen Gesetze. Bleibt zu hoffen, dass das Schweizer-Cup-Abenteuer für den TTC Döttingen weitergeht.

Folgende Spieler werden den TTC Döttingen vertreten: Robin Mühlebach A17, Patrick Müller C10, Mimmo Calabretto C9, Thomas u. Walter Riechsteiner, beide C6 sowie Roman Kleiner D3.

Das Schweizer-Cupspiel gegen CTT Riva San Vitale findet am Samstag, 15.10.2016 um 15.00 Uhr statt.