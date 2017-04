Nicht nur „us puurer Freud“ trafen sich am vergangenen Weekend die Aktiven vom STV Stetten auf „Schloss Egg“, nein Ziel war es, mit den Wettkampfprogrammen am Trainingsweekend weiter zu kommen! Los gings am Freitagabend, ein zweistündiges Warm Up in den einzelnen Gruppen stand auf dem Programm.

Am Samstagnachmittag floss dann jede Menge Schweiss, ob in der Halle am Barren, auf dem Rasen beim Fachtest Allround oder draussen auf dem Hartplatz beim TeamAerobic – alle hatten sich viel vorgenommen. Damit einem die Energie nicht Flöte ging, hatte der Vorstand einen rege besuchte „PitStop“ Ecke mit gesunden Vitaminen eingerichtet. Doch auch der gemütliche Teil kam nicht zu kurz. Nach getaner Arbeit und „us puurer Freud“ – das ist übrigens das Motto des diesjährigen Kantonalturnfestes in Muri – sass man bei einer kalten Platte und einer Süssen Versuchung gemütlich noch etwas zusammen.

Am Sonntag gab es dann bei den Geräteprogrammen erste Videoanalysen, die Aerobic-Gruppe war bereits mit Details der einzelnen Übungsteile beschäftigt. Aber auch die Gruppen des Aerobic zu Zweit nutzten die Zeit, um ihre Choreo wieder auf Vordermann zu bringen. Am Schluss des Trainingstages zeigten alle ihre Programme, unter strenger Beobachtung von Familienangehörigen und Freunden. Währenddessen kümmerte sich die Fachtestgruppe um den Grill, anschliessend genoss man die Sonnenstunden in Stetten bei gemütlichem Zusammensitzen und fachsimpeln – einige suchten noch immer nach der perfekten Musik zur perfekten Barrenübung.

In den Turnstunden wird nun bis zu den ersten Wettkämpfen weiter fleissig geübt, Kondition gebüffelt und an der Technik gefeilt. Denn bereits Mitte Mai startet der STV im Fricktal in die Wettkampfsaison.

Sportliche Grüsse