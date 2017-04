Donnerstag, 6. April 2017, Sportcenter Baregg, Dättwil

Der jährliche Bowling-Abend des Gewerbevereins Fislisbach fand wieder grossen Anklang. Rund 30 Teilnehmer nahmen am gelungenen Anlass teil. Spass und Geselligkeit standen im Vordergrund, aber auch das Sportliche kam nicht zu kurz. Herzlichen Dank an Christian Müller, Peterhans, Schibli & Co. AG, für die Organisation.

Informationen über den Gewerbeverein Fislisbach unter www.gewerbe-fislisbach.ch