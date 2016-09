TTC Döttingen

Beginn Saison 2016- 2017 für den Tischtennisclub Döttingen

22.08.2016, wr

Der TTC Döttingen nimmt die Saison 2016 – 2017 in Angriff.

Die Mannschaften beginnen demnächst (Ende August) mit den ersten Meisterschaftsspielen.

Der Tischtennisclub Döttingen nimmt die neue Saison mit 5 Mannschaften, von der 1. bis 5. Liga, in Angriff.

Dabei spielt jede Mannschaft jeweils gegen alle 7 Gegner eine Heim-/und Auswärtspartie.

In einem einzelnen Meisterschaftsspiel werden 3 Spieler eingesetzt, wobei dann jeder gegen seine Gegner spielt. Pro Match wird über 3 Gewinnsätze gespielt. Ebenfalls wird noch ein Doppel gespielt. Für die erzielten Resultate kann die Mannschaft 0 bis 4 Punkte erreichen.

Folgende Mannschaften des TTC Döttingen stehen im Einsatz:



Döttingen 1: 1. Liga (höchste Liga im NWTTV-Verband)

Neben den beiden Topspielern Robin Mühlebach (neu mit A16 Klassierung) und Tine Celcer (B13 Klassierung) wird die Mannschaft durch einen neuen Spieler verstärkt. Dies ist Viktor Granet mit einer B14 Klassierung. Er kommt vom Klub Alstom Baden. Mit dieser Zusammenstellung wird die Mannschaft versuchen in den vorderen Positionen mitzuspielen.

Die Gegner sind Basel 1, Olten 1, Zofingen 1 Aesch 1 Bremgarten 3, Frick 1 und KV Liestal 1.

Das erste Meisterschaftsspiel bestreitet das Fanionteam am Dienstag, 30.08.2016 gegen Basel 1 in Döttingen, 20.15 Uhr im UG der Turnhalle Boge.

Döttingen 2: 2. Liga

Nach dem unverhofften Aufstieg in die 2. Liga wird es unsere zweite Mannschaft gegen sehr starke Gegner schwer haben. Die Spieler Mimmo Calabretto, Daniel Häfeli und Patrick Müller werden versuchen den Klassenerhalt zu erreichen.

Die Gegner sind Bremgarten 4, Münchenstein-City 1; Lenzburg 2, Wettingen 1, Wettstein 1, Pratteln 2 und Rio-Star Muttenz 4.

In der 4. Liga ist der TTC Döttingen mit 2 Mannschaften vertreten.

Döttingen 3: 4. Liga

Die Spieler Sabrina Schifferle, Roman Kleiner, Paul Seidel und Walter Riechsteiner spielen in derselben Besetzung wie in der letzten Saison. Es wird eine Verbesserung der letztjährigen Klassierung (Platz 5) angestrebt.

Die Gegner sind Mellingen 2, Bremgarten 7, Lenzburg 5, Niedergösgen 2, Aarau 2, Fortuna Hausen 1 und Wohlen 2.

Döttingen 4: 4. Liga

Die letztjährige Besetzung dieser Mannschaft Werner Portmann, Patrick Keller, Samuel Zumbühl wird durch den langjährigen Fanionspieler Thomas Riechsteiner verstärkt. Mit dieser Besetzung sollte die Mannschaft einen Mittelfeldplatz erreichen.

Die Gegner sind Olten 3, Menziken 2, Brugg 4, Wohlen 1, Zofingen 3, Oberrohrdorf 3 und Bremgarten 9.

Döttingen 5: 5. Liga

Die Spieler Michael Brack, Matthias Ringele, Pascal Kreis werden durch den jungen Christoph Erdmann unterstützt. Nach dem unverhofften Aufstieg wird die Mannschaft stark gefordert sein, den Ligaerhalt zu erreichen.

Die Gegner sind Oberrohrdorf 4, Menziken 3, Zofingen 5, Schöftland 4, Frick 5 und Bremgarten 11.

Neben der Meisterschaft nehmen die Mitglieder des TTC Döttingen auch noch am AG-Cup, Schweizer-Cup sowie an den Einzel- und Doppelmeisterschaften des Aargaus sowie dem NWTTV-Verband teil.

Die Trainings des TTC Döttingen finden jeweils am Dienstag und Freitag ab 20.00 Uhr in der Turnhalle Boge im Untergeschoss in Döttingen statt. Interessierte können selbstverständlich auch jederzeit ein Schnuppertraining mit den Cracks absolvieren.

Weitere Hinweise sind auf unserer Homepage ( http://ttc-doettingen.jimdo.com/ ) ersichtlich.

Ein Besuch lohnt sich.

Jugend- und Sporttraining des TTC Döttingen:

Das J+S-Training des TTC Döttingen findet jeweils am Freitag statt. Dieses beginnt jeweils ab 18.30 Uhr und dauert bis 20.00 Uhr.

Diese Trainings werden durch erfahrene Leiter geleitet. Teilnehmen können Mädchen und Knaben ab 6 bis 20 Jahren.

Interessierte Jugendliche können sich auch beim J+S-Coach Walter Riechsteiner (Tel. 056 242 15 70) anmelden oder Fragen stellen.