Am vergangenen Samstag war es wieder soweit. Die Schwyzerörgeli-Gruppe Schlieren lud zur traditionellen Stubete im Stürmeierhuus in Schlieren. Die Freunde der Volksmusik füllten von Anfang an de n Saal. trotz schönem Frühlingswetter.



Verschiedene Formationen, wie die bekannten "Wintifäger" oder die Kapelle "Wasserflue", zeigten die ganze Palette der Volksmusik, vom Schwyzerörgeli über Gitarre, Klarinette bis hin zum Jodel. Immer wieder gern gehört werden die, von Rico selbst komponierten Mundartlieder.



Nebst dem Saal wurde auch in den Stuben musiziert. So hatten die Musikgruppen Gelegenheit, mindestens zweimal ihr Können dem Publikum zu zeigen.

Die in eigener Regie von Mitglied und Koch Kurt Kaufmann geführte Festwirtschaft bot neben Anderem, das beliebte "G'hackets mit Hörnli" an, das von Allen gelobt wurde. Natürlich nicht fehlen durfte das Kuchenbuffet.



Den Örgelibau und alles drum herum, konnte einmal mehr am Stand von Schwyzerörgelibau "Reist" aus Wasen i/E bewundert werden. Die beiden Örgelibauer Hansruedi Reist und Ädu Gehri liessen es sich nicht nehmen, selber aufzuspielen und demonstrierten das Örgelispiel auf hohem Niveau.



Einmal mehr hat die Schwyzerörgeli-Gruppe Schlieren, mit Unterstützhung von Helfer aus dem Bekanntenkreis und dem FC Oetwil bewiesen, dass sie diesen Anlass im Griff haben.