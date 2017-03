Die SLRG Bern führte als erste Sektion einen Poolwettkampf nach internationalem Regelwerk der ILS in der Schweiz durch. Die Umstellung von Schweizer Mannschaftsdisziplinen auf die Internationalen Einzel- und Mannschaftsdiziplinen war schon bei der ersten Durchführung ein voller Erfolg.

Über 200 Athletinnen und Athleten aus der Schweiz und Österreich waren in die Bundeshauptstadt gereist um sich gegenseitig in den Kategorien Youth (-18j.) Open (18-30j.) und Masters (30+j.) zu messen. Ganz vorne dabei waren in den Einzeldisziplinen auch die Athletinnen und Athleten der Sektion Baden-Brugg.