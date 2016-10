Halbfinaleinzug nach Cup-Fight gegen GC!

Nach dem Kantersieg vom letzten Sonntag zuhause gegen die Black Boys aus Genf wollten die Wettinger Herren im Cup an diese Leistung anknüpfen. Auswärts in Zürich ging es gegen GC, welche in der Liga - allerdings in Wettingen - bereits mit 4-0 besiegt werden konnten. Die beiden Mannschaften kennen sich bestens, weshalb keine grossen Überraschungen zu erwarten waren. Das Ziel war natürlich in die nächste Runde einzuziehen, sowie das Zusammenspiel weiter zu verbessern und das Spielsystem zu verinnerlichen.



Zu Beginn der Partie hatten die Rotweissen das Spiel unter Kontrolle, kämpften aber auch immer wieder mit Ungenauigkeiten. Trotzdem kam man immer wieder in das letzte Viertel, wo man dann am letzten Pass oder oft auch an sich selbst scheiterte. Einige Spieler hatten nicht den besten Tag erwischt, was sich in vielen Ballverlusten wiederspiegelte. Wirklich gefährlich wurde es für das Tor des Meisters allerdings vorerst nicht. Man konnte jeweils vor der Gefahrenzone klären, sodass Torhüter Schüpbach nicht eingreifen musste bis zur Halzeitpause.



In der Pause nahm man sich vor, wieder auf das bewährte Passspiel zurückzugreifen, statt immer wieder zu versuchen durch Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen. Dies wurde dann aber nur teilweise umgesetzt, es blieb ein durchwachsener Auftritt der Aargauer. Nichts desto trotz erspielte man sich nun immer häufiger gute Chancen, welche allerdings allesamt ungenutzt verstrichen. Selbst Strafecken führten nicht zum Erfolg. In den letzten Sekunden des dritten Viertels lief erneut ein erfolgsversprechender Angriff der Gäste, welchen Hödle dann prompt zum vermeintlichen 1-0 abschliessen konnte. Die Schiedsrichter hatten etwas einzuwenden, da sie eine halbe Sekunde vor dem Treffer bereits zur Viertelspause abgepfiffen hatten! So ging es also mit dem 0-0 ins letzte Viertel gegen kämpferische Zürcher, welche nun immer öfter zu Offensivaktionen kamen. Teilweise musste man gar in Extremnis klären. 10 Minuten vor Schluss führte dann aber eine Spezial-Strafeckenvariante zum 1-0 durch Steimer, welcher denn Ball über die Linie stocherte. Die Gastgeber versuchten nun natürlich noch einmal alles und ersetzten den Torhüter durch einen zusätzlichen Feldspieler. Und tatsächlich kam GC zu einer Strafecke und einigen Chancen, welche aber ungenutzt blieben.



Alles andere als souverän qualifizieren sich die Herren somit für das Final-Four im Mai des nächsten Jahres. Ebenfalls dabei sein werden Luzern, Basel und NLB-Club Steffisburg. Dieses Spiel gilt es schnell abzuhaken, da wieder viel zu viele Einzelaktionen statt einfachen Zusammenspiels im Vordergrund zu stehen schienen. Die Chance zur Wiedergutmachung gibt es bereits morgen, wenn man um 14.00 Uhr auf der Bernau gegen Luzern den Spitzenkampf der NLA bestreitet.

Torschütze: Steimer

Wettingen mit:

J. Schüpbach (GK), Wassmer, Y. Morard, B. Käufeler, M. Morard, Steimer, Keller (C), Schnyder, Michel, N. Steffen, B. Messerli, D. Messerli, Pletscher, Hödle, Ernst, Wernli

Herren gewinnen Spitzenkampf gegen Luzern!

Nach dem gestrigen Cup-Fight gegen GC in welchem man sich nur knapp durchsetzen konnte, ging es heute gegen Luzern um die Tabellenführung der NLA. Es galt die unkonzentrierte Leistung von gestern vergessen zu machen und sich an der Spitze etwas abzusetzen. Ausserdem wollte man wieder durch gutes Zusammenspiel zum Erfolg kommen, statt versuchen durch Einzelaktion zu brillieren und so unnötige Risiken auf sich zu nehmen.



Die Schiedsrichter hatten das Spiel gerade angepfiffen und schon stand es 1-0 für die Gastgeber. Ein Luzerner Verteidiger bereitete unfreiwillig für B. Messerli vor, der den Querpass abfangen und souverän zum Führungstreffer verwandeln konnte. Danach kamen die Luzerner nach einem schnell gespielten Konter zum vermeintlichen Ausgleichstreffer, welcher aber aus nicht für Alle klar ersichtlichen Gründen nicht gegeben wurde. So drückten die Wettinger weiter aufs Tempo und kamen so vermehrt zu Chancen. Allerdings gelang es dann erst dem neuen Goalgetter Ernst, mit einem erneut sehenswerten Treffer die Führung auszubauen. Der Gegner wurde durch schnelle Gegenstösse und lange Schlenzbälle gefährlich, kam aber zu keiner weiteren Grosschance in der ersten Halbzeit.



In der zweiten Halbzeit hatten die Rotweissen das Spiel weiterhin unter Kontrolle, allerdings wurde dem Gegner immer wieder zu viel Platz für Konter gelassen. So kam Luzern zu einigen Chancen und Strafecken, welche aber allesamt ungenutzt blieben oder von M. Käufeler oder der Verteidigung geklärt wurden. Viel zu oft erlaubte man sich einfache Ballverluste und machte so den Gegner unnötig stark. Auf der anderen Seite des Feldes liess der Meister beste Chancen aus, gar das leere Tor wurde verfehlt. So war es dann wieder B. Messerli, der via Strafecke zum 3-0 Schlussresultat traf.



Eine durchzogene Leistung des Leaders, die aber am heutigen Tag zu einem 3-0 Sieg reichte. In den nächsten Spielen gilt es die individuellen Fehler abzustellen und vor allem auch die Effizienz deutlich zu steigern. Die Chance dazu gibt’s bereits am nächsten Wochenende, wo man jeweils auswärts gegen Olten und Basel spielt.



Torschützen: B. Messerli (2), Ernst

Wettingen mit:

M. Käufeler (GK), Wassmer, Y. Morard, B. Käufeler, Hödle, Steimer, Keller (C), M. Morard, Michel, N. Steffen, B. Messerli, D. Messerli, Ernst, Schnyder und Wernli