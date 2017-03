Die Trommelschule Solothurn, die hauseigene Drum Academy des Tambourenvereins Solothurn, veranstaltet am Dienstag, 4. April 2017 eine kostenlose Schnupperlektion für alle interessierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab sieben Jahren. Wer Tambour werden will, wird während einer Dreiviertelstunde in die hohe Kunst des Trommelns eingeführt und erfährt bei dieser Gelegenheit alles Wissenswerte über die Trommelschule Solothurn und den im August 2016 neu startenden Trommelkurs. Die kostenlose Schnupperlektion startet 18:00 Uhr im Übungskeller des Tambourenverein Solothurn im Amthaus 2 am Amthausplatz in Solothurn. Weitere Informationen über die Trommelschule, Voraussetzung und Kosten gibt es unter www.trommelschule.so oder facebook.com/tambourenvereinsolothurn.