Vereinsreise SV Herznach: 12 Samariter starteten dieses Jahr ausnahmsweise an einem Sonntagvormittag mit dem Car ins Zugerland. Schon die Fahrt liess keine Langeweile aufkommen, bei Kaffee, frischem Zopf und Saft gingen die Samariter ihrer Berufung nach und legten sich gegenseitig verschiedenste Verbände an, was in Zug einige heitere Blicke auf sich zog. Während eines Gastro-Treasure-Hunts durften sie, aufgeteilt in 3 Gruppen, die schöne Altstadt, viele interessante Einwohner und einige kulinarische Köstlichkeiten Zugs kennenlernen. Nach dieser spannenden „Schatzsuche“ ging es mit der Standseilbahn auf den Zugerberg. Dort starteten sie mit dem Trottinett eine rasante und, auf Grund des eingesetzten Regens, sehr nasse Fahrt zur Höllgrotte in Baar, wo der Car auf die unerschrockene Gruppe wartete. Ein Zwischenstopp zu einem feinen Zmittag in der Alpwirtschaft Brunegg diente der Stärkung und bot Gelegenheit, sämtlichen Regenschutz vor der Weiterfahrt zu montieren. Unfallfrei und fröhlich wärmten sie sich auf der Heimfahrt mit dem restlichen Kaffee auf.