Durch den Rotary Club Aarau, sowie den Distrikt 1980 finanzierte Medical Center in den peruanischen Anden konnte offiziell eröffnet werden.

Das vor sieben Jahren von der Schweizerin, Danièle Turkier, gegründete Projekt ‚Con Corazon‘ arbeitet seit Anbeginn eng mit dem Rotary Club Aarau zusammen. Der RC Aarau unterstützt seit der Gründung benachteiligte Menschen in den peruanischen Anden. In erster Linie wird in den Bereichen Bildung und Gesundheit Hilfeleistung erbracht.

Das aktuelle Projekt ist der Aufbau eines Gesundheitszentrums für die lokale Bevölkerung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 22 Tausend Schweizerfranken. Der Rotary Club Aarau übernahm die kompletten Kosten für den Rohbau. Die Finanzierung der medizinischen Ausrüstung, sowie der Einsatz der Aerzte während der ersten sechs Monate wurde durch den RC Aarau und einen Distriktgrant in der Höhe 5450 Dollar sichergestellt. Con Corazon ist danach in der Lage den Betrieb mittels anderweitiger Spendengelder weiterzuführen.

Aufgabenbereiche des Medical Centers sind allgemeine Gesundheitschecks, die Abgabe von qualitativ hochstehenden Medikamenten, Notfallbetreuung bei Zwischenfällen und Gesundheitsprävention im Rahmen von Hygieneaufklärung. Das Medical Center mit einem Grundriss von 9 auf 6 Meter ist dank einer Fahne von Weitem sichtbar. Im Erdgeschoss befinden sich das Wartezimmer, sowie ein Behandlungszimmer für die Frauenärztin, den Zahnarzt und zwei Allgemeinärzte. Das Medical Center verfügt zudem über eine Apotheke. Im Obergeschoss sind drei kleine Zimmer für die Unterbringung der Aerzte und eine Küche vorhanden.