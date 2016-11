Bereits am Freitagabend fuhren die Theaterfreunde Niederwil in den Schwarzwald nach Todtmoos, wo sie nach dem Nachtessen die erste der vier angesagten Proben bestritten. Bis Sonntag wurde konzentriert an Abläufen und Rollentexten gefeilt für die diesjährige Theaterproduktion "Verliebt, verlobt ... verzwickt!", eine knackige Komödie von Martin Radl. Die Pausen nützte die Truppe zum kurzen Verschnaufen an der frischen Luft bei herrlichem Sonnenschein. Neben den Proben kam auch der kulinarische und gesellige Teil nicht zu kurz. Nach dem reichhaltigen Nachtessen vergnügten sich alle beim Darts spielen, Tischfussball oder Tanzen bis in die frühen Morgenstunden.

Bald ist es soweit! Die Aufführungen finden am Mittwoch, 23. November (Theaterbestuhlung) sowie am Freitag, 25. November und Samstag, 26. November, jeweils 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Niederwil statt. Vorverkauf für die Freitags- und Samstagsvorstellung: 21./22. und 24. November, von 17.30 - 19.30 Uhr, Telefon 056 622 86 51.