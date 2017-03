Die FDP Olten lädt am Montag, den 13. März um 19.30 Uhr zur Parteiversammlung im Hotel Olten. Im Mittelpunkt wird die Besprechung der Ergebnisse der Kantonsratswahlen und des ersten Wahlgangs für die Stadtratswahlen stehen. In diesem Zusammenhang soll auch über das Vorgehen für einen allfälligen zweiten Stadtrats-Wahlgang entschieden werden. Ein weiterer Diskussionspunkt wird das Volksbegehren "Sportanlagen in Olten SüdWest" der FDP Olten sein, welches eine Verlegung der Sportanlagen nach Olten SüdWest zum Ziel hat. Die FDP Olten freut sich über zahlreiches Erscheinen und spannende Diskussionen.