Die beiden ersten Mannschaften des HV Olten hatten direkt nacheinander ihr Auswärtsspiel im «Thäli». Aus diesem Grund reiste man zusammen im Car nach Muotathal, um sich auch gegenseitig lautstark zu unterstützen. Die Stimmung war gut und man reiste mit Selbstvertrauen ins Thal.

Zu Beginn der Partie war die Abwehr von Olten stark und konnte etwa die ersten 10 Minuten ohne Gegentreffer stehen. Dies war vor allem dank Torhüter Büttiker der Fall, der viele Paraden zeigte. Danach war das Spiel sehr ausgeglichen und keine Mannschaft konnte sich absetzen. Beim Pausenpfiff stand es dann 11:10 für die Muotathaler. Die 2. Hälfte begann mit einer starken Abwehr auf beiden Seiten, die Teams schenkten sich nichts. Es wurden auf beiden Seiten sehr viele 100-prozentige Chancen liegen gelassen. Im Spiel der Solothurner schlichen sich dann im Angriff plötzlich sehr viele technische Fehler ein. Dadurch konnte das «Thäli» ihre Gegenstösse lancieren und so zu einfachen Toren gelangen. Das Rückzugverhalten des HVO war in dieser wichtigen Phase leider nicht das Gelbe vom Ei. Die Unkonzentriertheit im Spiel und beim Abschluss der «dDreitannenstädter» konnten nicht mehr Wett gemacht werden und so konnten die Schwyzer drei Minuten vor dem Abpfiff mit 3 Toren davonziehen. Zum Schluss gewannen die Muotathaler seit langem wieder einmal gegen die Oltner und zwar mit 21:19.



Kopf hoch Jungs, nächsten Samstag geht es Zuhause gegen Emmen weiter.



Patrik Born