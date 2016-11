Am Sonntagmorgen war frühes Aufstehen angesagt, denn der Treffpunkt für unser diesjähriges Morgenessen war schon um 8.30 Uhr bei der Gemeindeverwaltung Derendingen. Als alle teilnehmenden Mitglieder auf dem Parkplatz angekommen waren, gab es eine kurze Begrüßung und dann wurde in die Autos verteilt und Richtung Oberdorf gefahren. An der Gondelstation Oberdorf warteten bereits noch die restlichen Teilnehmer welche ohne Umwege nach Oberdorf gefahren sind. Nach wiederum Begrüssung und küssen hier und küssen da, war schon der erste Sport angesagt und dass noch mit leerem Magen. Die etwa 100 Treppen geschafft wurde schnell in die Gondeln eingestiegen, denn es war nicht gerade warm an diesem wunderschönen Herbstmorgen. Die Gondelfahrt ging sehr schnell, wie ein paar Mitglieder meinten. Als wir dann alle auf dem Weissenstein angekommen waren, gottlob niemand an der Mittelstation ausgestiegen war, spürte man die Kälte deutlich im Gesicht und an den Händen. Der Nebel wurde immer dicker und endlich konnten wir uns nach einem kurzen Spaziergang zum Bauernhof im Sààli aufwärmen.

Die Tische waren schon gedeckt und wir konnten uns am reichlich gefüllten Buffet bedienen. Bei diversen Käsesorten, verschiedenen Fleisch- und Wurstplatten und auch Brot und Züpfenauwahl konnte man sich fast nicht entscheiden. Auch die leckere Rösti und Spiegeleier waren bei allen Mitgliedern sehr beliebt.

Nachdem man sich die zuvor knurrenden Bäuche gefüllt hatte, waren Diskussionen, Spiele spielen, Zeichnen aber auch «spezielle» Musik à la Reto hören angesagt. Irgendwie war es niemandem drum den eigentlich geplanten Spaziergang zu machen, jeder wollte nur in der Wärme bleiben.

Die Zeit verging und es wurde immer wieder gelacht und gesungen und der Spassfaktor war nicht zu überhören. Trotzdem hiess es dann bald einmal, warmeinpacke und zurück zur Gondel spazieren, damit die Talfahrt beginnen konnte. Nach ca. 20 Minuten waren alle Mitglieder wieder in Oberdorf angekommen und wir verabschiedeten uns gleich Vorort damit alle von dort aus den Heimweg antreten konnten.

Nicole Macedonio