Shotokan Karate Elite in Lenzburg

Wie jedes Jahr trafen sich auch 2016 die Karatekas des Swiss Karatedo Renmei (SKR) zum gemeinsamen Training in Lenzburg. Shihan Koichi Sugimura (8. Dan) und sein Trainerteam boten den weit über 100 Teilnehmern, unter ihnen die Mitglieder des Nachwuchs- und Elite-Kader, am 3.-4. Dezember abwechslungsreiche Trainings und nahmen im Verlaufe des Wochenendes Prüfungen von Gelb- bis Braungurt ab. Die Mitglieder des lokalen SKR-Vertreters, dem KARATE-KAI LENZ-BURG, organisieren diesen Anlass seit Jahren und holen damit die Schweizer Shotokan-Welt für ein Wochenende nach Lenzburg. Der SKR ist mit über 2‘500 Mitgliedern eine der grössten Karate Stilorganisationen der Schweiz und der KARATE-KAI LENZBURG bereits seit 1969 eines von drei Gründungs-Dojos des SKR. So wird unter den fachkundigen Augen der Trainer im Lenzburger Ver-ein also seit bald 50 Jahren traditionelles Shotokan Karate für alle Stufen für Jugendliche wie Er-wachsene unterrichtet. www.karate-kai-lenzburg.ch

(CE)