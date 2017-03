An der 68. Generalversammlung blickten die Judokas aus Baden-Wettingen auf das Jahr 2016 zurück. Präsident Michael Weissbarth nutze die Zeit um auf einige Anlässe und Höhepunkte im 2016 aufmerksam zu machen, welche das Vereinsleben prägten und in bester Erinnerung bleiben werden. Dazu zählten der Trainingsleiterausflug im Mai in das Gartencenter Zulauf in Schinznach mit anschliessendem Abendessen auf der Habsburg. Der Bocciaabend mit den Senioren war wiederum sehr gut besucht worden. Die Clubmeisterschaft, ein Gradmesser für den Fortschritt, war eine grose Freude für die kleinen Judokas. Es war ein sehr schöner Anlass mit vielen tollen Kämpfen um die begehrten Medaillen und Preise, welche vor einem zahlreich erschienenen Publikum ausgetragen wurden. Dass Judokas polysportiv veranlagt sind, zeigten sie auch im vergangenen Vereinsjahr an den beiden Anlässen für Erwachsene. Vor den Sommerferien, unterstützt durch die herrliche Abendsonne, absolvierten die zahlreichen Teilnehmer sportlich, ambitioniert die verschiedenen Minigolfbahnen. Der Grillplausch wurde auch im vergangenen Jahr durchgeführt, um die Aktivitäten neben den Matten weiter auszubauen und den Austausch zwischen Trainern/Vorstand und Eltern zu fördern. Auch 2017 werden diese Veranstaltungen durchgeführt mit der Hoffnung, dass noch mehr Vereinsmitglieder erscheinen werden. Weissbarth bedankte sich an dieser Stelle an Peter Jöhl für die gute Organisation.

Als Nächstes stand der Jahresbericht der Präsidentin technische Kommission auf der Agenda. Anita Weissbarth berichtete von einem neuen Anfängertraining Dank der Unterstützung durch neue Trainingsleiter. An zwei offiziellen Prüfungsdaten wurden im Jahr 2016 viele Kyuprüfungen abgenommen. So konnten sich fünf Blaugurte über eine neue Graduierung freuen.

Der Revisorenbericht fiel dank Gewinn sehr positiv aus und wurde einstimmig genehmigt und der Kassier entlastet. Im Traktandum Mitgliederbeiträge wurde beschlossen das die Beiträge für das Jahr 2017 unverändert bleiben. Das Badener Schwert für herausragende Leistungen wurde in diesem Jahr nicht verliehen. Die Wahlen des Vorstandes gingen schnell vonstatten. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt und macht weiter wie bisher. Mit der Genehmigung des Protokolls wurde die Sitzung beendet und das feine Nachtessen serviert.

Der Verein zählte per 31. Dezember 2016 auf 128 Mitglieder, aufgeteilt in 116 Aktiv- und 12 Passivmitglieder. Aktuell sind in diversen Trainings noch Kapazität für neue Mitglieder, weshalb die Judokas guten Mutes sind, dass die Mitgliederzahlen in Zukunft auch wieder steigen werden. Wer selber einmal teilnehmen möchte und Interesse an einem Judo-Probetraining hat, als Erwachsener oder als Kind, kann sich bei unserem Sekretariat melden: 079 / 932 41 52 oder info@jcbw.ch.