Am 10. Januar fand die Jahres-Eröffnungsversammlung des „Seener-Männerstammes“ statt. Obmann, H.U. Huber, konnte im Namen des Vorstandes im Saal der ref. Kirchgemeinde 75 Mitglieder, unter ihnen auch den ehem. Obmann, Ueli Kägi, sowie vier neue Mitglieder, willkommen heissen. (Ammann Peter, Dössegger Andreas, Gloor Peter und Wernli Sepp). Nach einer kurzen Vorstellung wurden alle mit Applaus in die Seoner Pensionierten-Vereinigung aufgenommen. Somit verzeichnet diese gegenwärtig 122 Mitglieder. Obmann Huber richtete als erstes ein Dankeschön an die ref. Kirchgemeinde Seon, welche jeweils ihren Saal für die Versammlung zur Verfügung stellt - und auch das anschliessende Zobig offeriert. Erwähnt wurden auch jene Institutionen (und mit Bild auf die Leinwand projiziert), welche sich gegenüber dem Männerstamm alljährlich mit einem ‚Obolus‘ erkenntlich zeigen. In Vergessenheit gerieten aber auch die im letzten Jahr verstorbenen Kollegen nicht. Ihnen wurde denn auch mit einer Schweigeminute gedacht. Sozialdiakon, M. Fässler, trug eine Kurzgeschichte vor, deren Inhalt darauf hinauslief, dass eigentlich die Gesundheit im Leben eines Menschen das grösste Glück darstellen sollte! Anschliessend erteilte der Obmann dem Kassier, R. Gerbex und O. Loretini, welcher für den Gastrobereich zuständig ist, das Wort. Der Organisator für „Gemeinnützige Einsätze in Berggebieten“, H.K. Lüscher, sowie der Petanque-Leiter, A. Suter, äussersten sich zu ihren Ressorts. Nach einem Rückblick ins vergangene Jahr stellte der Obmann anschliessend das Jahresprogramm 2017 vor. Dem Vorstand ist es einmal mehr gelungen, ein vielseitiges Repertoire an Anlässen zusammenzustellen. Während das Programm im Frühjahr vorwiegend Betriebs-und Museumsbesichtigungen beinhaltet, geht es in den Sommer-und Herbstmonaten wiederum auf Reisen, u.a. auch aufs ‚Rütli‘. Pünktlich konnte nach der Versammlung zum Zvieri übergegangen werden. Zum Dessert durfte auch dieses Jahr der exklusive Königskuchen aus „Loretinis Backstube“ nicht fehlen! Wer mit Glück einen Königstreffer verzeichnen konnte, durfte eine ‚gute Flasche‘ mit nach Hause nehmen. Der nächste Anlass findet am Dienstag, 21. Februar statt. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr beim Rest. Frohsinn. Während die Jassfreunde ihre Karten mischeln, werden die Nichtjasser eine Kurzwanderung in die Birren unternehmen, wo die Fa. Bio Partner AG besichtigt wird. Anschliessend trifft man sich wieder im „Frohsinn“ zum gemeinsamen Zobig. Für die Betriebsbesichtigung ist eine Anmeldung erforderlich und diese nimmt, wie gewohnt, der Kassier, Roland Gerbex, entgegen.