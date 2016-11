Am 22. Oktober waren 16 Erwachsene und 5 Kinder in Gruppen in den verschiedenen Waldgebieten rund um die Waldhütte Niederrohrdorf unterwegs. Am 5. November ging eine Gruppe am Vormittag den Eulenkästen nach und am Nachmittag war eine Gruppe im Rotrischwald im Einsatz.

Das Säubern der Kästen ist wichtig, damit im nächsten Frühling die Jungvögel in einem neuen, sauberen Nest heranwachsen können und nicht von Ungeziefer geplagt werden. Gleichzeitig kann aufgrund der Nester herausgefunden werden, von welcher Vogelart der Kasten besetzt war. Der Zustand der Nester lässt auch darauf schliessen, ob eine Brut stattgefunden hat oder nicht. In diesem Jahr wurden in vielen Nestern noch unausgebrütete Eier oder sogar Skelette von Jungvögeln gefunden. Zu wenig Nahrung oder der Verlust eines Elternteiles können dazu führen, dass Eier nicht ausgebrütet oder Jungvögel nicht flügge werden. Neben traurigen Entdeckungen wird man auch immer wieder überrascht: Ein Kleiber hat einen Eulenkasten beschlagnahmt und den Eingang zugekleistert, so dass nur noch er durch das Loch kam. Ein weiterer Eulenkasten wurde in ein Bienenhaus umgewandelt. Darin befanden sich Waben gefüllt mit Honig. Aus einem Meisenkasten kletterte zur Freude der Kinder ein Siebenschläfer. Begeistert wurde dies beim gemütlichen Zusammensein bei der Waldhütte, wo die „Putzequipen“ am Schluss mit einer feinen Kürbissuppe und leckeren Kuchen verwöhnt wurden, mitgeteilt.

Bericht von Maria Gschwend