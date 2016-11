4 Punkte beim dritten Anlauf

Der dritte Spieltag fand für das Herren I in Zuckenriet statt. Als erster Gegner wartete R. Z. Merenschwand auf unsere erste Mannschaft. In der zweiten Partie ging es gegen den STV Spreitenbach.

Gegen R. Z. Merenschwand war der hohe Druck bei den Lengnauern gut spürbar. Man kontrollierte zwar das Spielgeschehen von Anfang an, jedoch schoss der Gegner das erste Tor nach einem Konter. Man konnte wie auch schon an den ersten beiden Spieltagen viele Schüsse verzeichnen, von denen jedoch zu wenige auf das gegnerische Tor kamen. Auch in der Defensive wurde nicht konsequent genug gearbeitet, was dazu führte, dass man zum Pausenpfiff mit 1:3 hinten lag. In der Pause gaben die Trainer hilfreiche Inputs, welche in der zweiten Halbzeit gut umgesetzt wurden. Die Mannschaft liess sich nicht aus der Ruhe bringen und drehte das Spiel. Man rannte mehr, liess den Ball besser laufen und schoss aus vorteilhafteren Positionen. Innerhalb kurzer Zeit war man mit 4:3 in Führung. In der Schlussphase des Spiels konnte man trotzdem nicht davonziehen. Bei einem Endstand von 6:4 war die Erleichterung über den Sieg im Team deutlich spürbar und es konnte neuer Mut gefasst werden.

In der zweiten Partie lief es dann deutlich besser. Man nahm das Spiel gegen den STV Spreitenbach direkt nach Anpfiff an sich. Der Ball lief gut und die Schüsse kamen auf das Tor des Gegners. Man sah den Spieler an, dass sie unbedingt mit 4 Punkten nach Hause gehen wollten. Daraus ergab sich der Halbzeitstand von 4:0 für Lengnau. Auch in der zweiten Halbzeit machte Lengnau das Spiel und konnte trotz zweier Gegentreffer auf 10:2 erhöhen.

Man war mit der Leistung des dritten Spieltages sehr zufrieden. Endlich konnte man 4 Punkte an einer Runde holen. Trotzdem muss noch viel verbessert werden um sich in der Gruppe weiter nach oben zu arbeiten. Auf dieser Leistung kann nun aufgebaut werden. Die nächste Runde findet am 13.11.2016 in Aarburg statt. Dort trifft man auf Niederwil und Unterkulm.

- Myriam Rohner