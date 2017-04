Der Countdown läuft! Am Samstag, 29. April, um 20 Uhr, fällt in der Kaiseraugster Dorfturnhalle der Startschuss zum traditionellen Frühlingskonzert. Unter dem Motto „HELDEN" sind unterhaltsame und zugleich anspruchsvolle Stücke zu hören. Zu den Highlights und grossen Herausforderungen für die Musikant/innen gehören bekannte Werke wie „Pinocchio", „The Three Musketeers", „Robinson Crusoe", „Gladiator", „Star Wars" und einige mehr. Ab 18.30 Uhr besteht die Möglichkeit, ein feines Nachtessen zu geniessen, bevor der musikalische Teil durch die Windband der Musikschule Rheinfelden/Kaiseraugst eröffnet wird. Die jungen und auch die älteren Akteure freuen sich auf eine grosse Zuhörerschar! www.mgkaiseraugst.ch