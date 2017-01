Vorschau NLA- Hallenhockey Herren, Playoffs in Luzern

Der HC Olten qualifizierte sich im Hallenhockey wieder einmal für die Finalrunde der besten vier Mannschaften in Luzern. Als Drittplatzierter trifft man im Halbfinalspiel vom Samstag auf Gastgeber Luzern (2. Platz). Im anderen Halbfinalspiel messen sich Wettingen (1.) und Basel (4.). Gegen die Innerschweizer holte Olten in dieser Saison nebst einer Niederlage immerhin ein Unentschieden (3:3). Die Luzerner sicherten sich ihre Finalteilnahme mit zwei Siegen in der letzten Runde. Sie überzeugten vor allem defensiv, nach Wettingen kassierte der LSC am wenigsten Tore. Als torgefährlichster Spieler erwies sich Greder. Als Topfavoriten auf den Titel werden Meister Wettingen und Luzern gehandelt, von Olten und Basel spricht niemand. Es wäre somit das Normalste der Welt, wenn diese beiden Teams sonntags den Meister unter sich ausmachen.

04.02.2017 18.30 Uhr in Luzern (Maihofhalle) LSC : HC Olten

05.02.2017 16.00 Uhr Finale

HC Olten: Müller; Wintenberger, Büchler, Studemann, Hunziker, M. Hug, Hengartner, Gassner, Schärer D., Mühlberg, Berger.