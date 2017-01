NLA- Hallenhockey Herren, 4. Runde in Genf

In Genf bestreitet der HC Olten nächstes Wochenende ein weiteres Turnier im Hinblick auf die Playoffs (der besten vier Teams) vom 4. Februar. Noch ist nichts sicher und in dieser Runde trifft der Oltner Stadtklub mit Steffisburg und Wettingen auf harte Gegner! Gegen beide Teams kann man verlieren, in der Tabelle sind sie ebenfalls vorne klassiert. Die Steffisburger, angeführt von Spielmacher Feller, haben sich in der NLA etabliert und sind zu einer echten Grösse geworden. Auf den vierten Platz (Luzern) haben die Oltner drei Punkte Reserve. Gewinnt man in Genf eines der beiden Topspiele sollte es eigentlich reichen, so HCO-Trainer Gerhard. In der letzten Runde spielen die Oltner noch gegen vermeintlich schwächere Gegner (Basel und Servette Genf). Nächsten Sonntag fällt vermutlich bereits die Vorentscheidung im Kampf um die Playoffs. Olten bietet dafür sein bestes Team auf, mit dabei sind auch Berger, Gassner und Mühlberg (D).

22.01.2017 NLA- Turnier in Genf

13.00 Uhr HCO : RWW

15.00 Uhr HCO: HC Steffisburg

HC Olten: Müller; Wintenberger, Büchler, J. Borer, Roth, Berger, Studemann, Hunziker, M. Hug, Hengartner, Gassner, Schärer D, Mühlberg.