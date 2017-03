Mit dem Kids-Turnier in Rheinfelden schlossen die Jüngsten BTV-Volleyballer die Saison ab. Mit drei Teams traten sie an: einem in der Kategorie Kids 4, zwei bei den Kids 3. Und alle Spielerinnen und Spieler zeigten ihre grossen Fortschritte. Sie agierten wendiger, spielten schneller und nutzten so die Lücken, welche sich bei den Gegnern durchs Rotieren ergaben. Manche Punkte liessen sich so aufs eigene Konto notieren. Die guten Auftritte widerspiegelten sich in den Resultaten: zahlreiche Siege gab es zu feiern. Auf dem Erarbeiteten lässt sich auf die kommende Saison hin aufbauen – entweder weiterhin in der Kids-Kategorie oder bei den U13, zu welchen einige Kinder wechseln werden.