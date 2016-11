Das Natur- und Vogelschutzjahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Bevor der erst Schnee fällt, werden noch alle Nistkästen gereinigt und instand gestellt. Unterstützt wird die Arbeit von interessierten Kindern.

Aufgeregt warten die Kinder, bis es endlich losgeht: Heute sollen für den Natur- und Vogelschutzverein Unterentfelden die Nistkästen gereinigt und Statistik über die Mieter in der vergangenen Saison geführt werden. Lis Friedl und Gabi Fierz bilden zwei Gruppen und verteilen das „Werkzeug“: Eine lange Stange mit aufgesetzter Metallspitze zum Herabnehmen des Nistkastens, eine Flachzange zum Öffnen des Deckels, ein Spachtel zum Reinigen der Behausung, ein Handbesen für die Nachbesserung sowie Schreibzeug und Papier für das Administrative. Nach der Einführung werden die Eltern verabschiedet und darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Kinder beim Unterstand wieder in Empfang nehmen sollen, reich an Erlebtem und Gehörtem.

Dazu bekommen die Kinder auch reichlich Gelegenheit. In einem Kasten kommen verlassene Eier in einem wunderschön weich ausgekleideten Nest zum Vorschein. Warum das Gelege verlassen wurde, kann verschiedene Gründe haben, zum Beispiel Tod eines Elternteils oder ein Kälteeinbruch. Mehrheitlich sind die Nester aber leer. In drei Kästen wurde über dem Meisennest von einer Haselmaus ein Blätternest eingerichtet, welche aber auch bereits verlassen sind. Allem Anschein nach haben die kühleren Temperaturen die Haselmäuse in einen besser isolierten Unterschlupf getrieben.

Auf den Kleiber werden die Kinder gleich doppelt aufmerksam: Einerseits hören sie seinen typischen „du-it du-it“-Ruf, andererseits ist die Bauweise seines Nestes speziell. Die Leiterinnen erklären den Kindern, wie sie sich den Ruf dieses fleissigen Vogels merken können. Man stelle sich einfach vor, dass der Vogel im Baumarkt Do- It sein Baumaterial holt. Er bessert nämlich den Nistkasten und vor allem das Einflugloch tatsächlich mit Lehm aus (natürlich nicht aus dem Do-It). Bevor der „zugekleiberte“ Kasten heruntergenommen wird, hören die Kinder den Ruf des Kleibers. Ein Kind sagt: „Er ruft, wir sollen seinen Kasten putzen.“ Und als sie mit dem Putzen fertig sind, sagt eines der Kinder: „Jetzt bedankt sich der Kleiber bei uns!“

Dank der kleinen Gruppen sind alle Kinder beschäftigt. Jedes Kind darf abwechslungsweise eine andere Arbeit übernehmen. Wer weiss, vielleicht findet man ja nächstes Jahr eine schlafende Haselmaus oder gar einen Siebenschläfer.