STADTMUSIK AARAU

Galakonzert

25. März 2017



20 Uhr bis 22 Uhr

Kultur- und Kongresshaus, KuK Aarau

Vorverkauf ab Montag, 6.3.2017, 13.30 Uhr bei aarau info

Das Galakonzert 2017 der Stadtmusik Aarau präsentiert Filmmusik. Ein grosser Film braucht grossartige Musik, welche sowohl im Kino als auch im Konzertsaal wirkt. Filmmusik haucht den Bildern Leben ein und vermag das Publikum zu entführen. Es beginnt eine emotionale und stimmungsvolle Abenteuerreise durch die Zeit und Raum. Viele berühmte Komponisten haben sich dieser Herausforderung gestellt. Im Vordergrund stehen die bekannten Soundtrack zu „Indiana Jones“, „Pirates of the Caribbean 3“, „At World’s End“ und „Jungle Book“. Es sind dies Kompositionen, welche durch ihre Schlichtheit überzeugen, bis hin zu pompös opulenten Werken der zeitgenössischen Filmmusik-Kunst. Die Stadtmusik Aarau mit ihren Tambouren zählt im Verein über 75 junge und jung gebliebene Musikerinnen und Musiker. Entsprechend wird mit viel Schwung und Ausdruck, Freude und auf hohem Niveau musiziert. Die gute Form der Stadtmusik Aarau wird das Galakonzert 2017 wiederum zu einem Höhepunkt werden lassen. Der neue Werbeauftritt ist ebenfalls Zeichen für eine zeitgemässe und professionelle Stadtmusik Aarau, welcher von nun an die Stadtmusik begleitet. Weitere Informationen und tolle Bilder finden Sie auf unserer aktuell gehaltenen Internetadresse www.stadtmusik-aarau.ch