Bei klassischem Winterwetter eröffneten 23 bewegungshungrige Mitglieder vom Veloclub Rheinfelden das Vereinsjahr 2017.

Nicht der alljährliche Treffpunkt „Schiffacker“, nein Ausgangspunkt war dieses Mal ein kleiner Parkplatz oberhalb des Egghofs bei Arisdorf im Baselbiet. Peter Hirsbrunner und sein Freund Eduard Feldmann hatten bereits im Vorfeld für uns eine interessante und geschichtsträchtige Route vorbereitet. Schon beim Start bot sich uns ein wunderbares Panorama über die weiß verzuckerten Hügel und Wälder bis hin zur Kapelle vom Stift Olsberg. Vorbei führte uns der Weg am unterhalb liegenden Jennihof, wo sich die Kantonsgrenzen Aargau und Baselland durch die Scheunen schlängeln. Mitten durch die schneebedeckte Bilderbuch-Landschaft erreichten wir nach einem längeren Waldaufstieg schließlich den höchsten Punkt auf 571 M.ü.M.

Unweit der Gemeinde Hersberg machte uns Peter Hirsbrunner auf ein schützenswertes Kulturdenkmal, einem historisch wertvollen Zeugen vergangener Herrschaftsverhältnisse, aufmerksam: hier weist ein Grenzstein mit der Jahrzahl 1685 auf die Trennlinie zwischen Vorderösterreich und dem Kanton Basel hin. Nach dem politischen Wandel in der Schweiz stießen hier nicht nur zwei Staatsterritorien, sondern auch unterschiedliche Gesellschaftsmodelle aufeinander. Ein wunderschöner dreieckiger Kalkstein mit zwei Basler und einem Österreicher Wappen. Kurz danach erreichten wir unser Tagesziel, das Restaurant Schützenstube in Hersberg. Ein leckeres Essen erfreute Augen und Zunge, und nette Gespräche rundeten den Besuch in der Gaststätte ab.

Zügig ging unser Marsch zurück zum Ausgangspunkt oberhalb Arisdorf. Eine gemütliche Wanderung, welche unsere Abwehrkräfte stärkte und dafür sorgte, dass man zwar mit einer roten Nase, dafür mit einem Lächeln im Gesicht und mit bester Laune auf einen wunderschönen Tag zurückblicken konnte.

Peter Born