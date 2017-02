Nach zwanzig Jahren wurde die Pensionierten-Wandergruppe "CO-BOLT" der Carrosserie HESS AG im Januar 2016 in einen Verein umgewandelt. Der Präsident Willi Berger konnte anfangs Februar 24 Mitglieder zur 1. Generalversammlung begrüssen. Im vergangenen Jahr waren neben verschiedenen Wanderungen der Tagesausflug an den Genfersee und die Schifffahrt nach Biel mit einer Stadtbesichtigung Höhepunkte. Bei der Minigolf-Meisterschaft ging Heinz Schultis als Sieger hervor und bei der Kegel-Meisterschaft Stefan Sustersic. Der Kassier Heinz Schultis konnte ein gutes Ergebnis präsentieren. Der Vorstand wurde einstimmig gewählt. Willi Berger(Präsident), Heinz Schultis(Kassier) und Ruth Donadonibus(Aktuarin,neu). Für das neue Vereinsjahr wurde wiederum ein abwechslungsreiches Programm vorgestellt. Leider musste der Verein von vier Mitgliedern, Richard Steiner, Dario Donadonibus, Paul Wirth und Heinrich Naef, für immer Abschied nehmen. Bei einem feinen Imbiss, offeriert von der Carrosserie HESS AG Bellach, klang die Generalversammlung in gemütlichen Rahmen aus.

Von Willi Berger Gerlafingen