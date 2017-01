Bestens gerüstet für 2017

Der Turnverein Untersiggenthal liess an seiner Generalversammlung (GV) vom 19. Januar 2017 das alte Vereinsjahr nochmals Revue passieren. Präsident Markus Fischer präsentierte dabei eine positive Rechnung, wachsende Mitgliederzahlen und einen fast komplett besetzten Funktionärsstab.



Rund 80 erwachsene Mitglieder zählt der Aktivturnverein des STV Untersiggenthal. Damit gehört er personell und auch sportlich zu den stärksten Turnvereinen der Region. Gleich acht neue Gesichter durften willkommen geheissen werden. Eine starke Nachwuchsförderung, ein breites Angebot und gute sportliche Perspektiven sind drei der Gründe, wieso der STV Untersiggenthal sehr gut aufgestellt ist.



Martina Wüthrich neu im Vorstand

Sämtliche Ämter im Verein sind besetzt oder konnten neu besetzt werden. Im Vorstand übernahm Martina Wüthrich neu das Amt der Jugendverantwortlichen. Ihre Vorgängerin Melinda Humbel wechselt ins Aktuariat. Als neuer Revisor stellte sich Markus Dasen zur Verfügung. Er ersetzt Hansjörg Scherer. Ein einziger kleiner Wermuttropfen trübt die Bilanz ein wenig. Für Benjamin Schärli als PR-Verantwortlicher konnte noch kein Nachfolger präsentiert werden. Der Vorstand ist aber zuversichtlich, auch die letzte Vakanz in Bälde zu besetzen.



Zahlreiche Ehrungen (unter anderem Manuela Keller für neue Vereinsrekorde im Hochsprung und über 400 m sowie Benjamin Schärli im Marathon), ein kleines Plus in der Jahresrechnung sowie erneut ein attraktives Jahresprogramm wurden von den Mitgliedern ebenso gutgeheissen wie die zu neuen Hauptleitern gewählten Ambika Mukherjee (Gymnastik), Stephan Fischer (All in One) und Sandra Knecht (Jugend).

Sportlich ist der STV Untersiggenthal 2017 auf die Teilnahme am Kantonalturnfest in Muri fokussiert, wo der Verein mit über 40 Athletinnen und Athleten in den Sparten Geräteturnen, Leichtathletik, Gymnastik und Fachtest an den Start gehen und einen Spitzenplatz im Vereinsturnen anvisieren wird.