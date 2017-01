Am 13. und 14. Januar 2017 führte die Musikgesellschaft Muhen ihre ersten zwei von vier Jahreskonzerten durch; erstmals unter der musikalischen Leitung ihres neuen Dirigenten, Reto Borer. Unter dem Motto „In Concert“ startete die MGM mit konzertanter Blasmusikliteratur wie „Signum“, „The Second Waltz“ oder «Florentiner Marsch» vor grossem Publikum. Mit dem Marsch "Zur Feier des Tages" wurden die drei langjährigen Mitglieder Peter Müller für 35, Stephan Guggisberg für 25 und Andrea Guggisberg für 20 Aktivjahre geehrt. Anschliessend gehörte die Bühne dem Tambourenverein Oberentfelden-Muhen. Mit rhythmischen Trommelschlägen und mitreissenden Beats begeisterten sie die Zuschauer. Die Stammtambouren stellten mit einer abwechslungsreichen Performance einmal mehr ihr grosses Können unter Beweis und ernteten dafür einen kräftigen Applaus.

Im zweiten Teil des Konzertabends war die MGM bereit, das Publikum in die Welt der Filmmusik zu entführen. Von Superhelden, über Weltraumkämpfe bis in den Wilden Westen war für jeden etwas dabei. Mit rockig-poppigen Klängen ging es in den dritten Teil über. Weltbekannte Hits aus dem letzten Jahrhundert und aktuelle Charthits wurden zum Besten gegeben. Mit gesanglicher Unterstützung von Tabea Legler rockte die Musikgesellschaft Muhen den Saal. Zu weiteren Höhepunkten zählten mitreissende Solis aus den eigenen Reihen der MGM – furiose Gitarren- und Schlagzeugsolis, berührende Saxophonklänge und stilsichere Trompetenmelodien.

Mit dem traditionellen Müheler Marsch verabschiedete sich die MGM von der Bühne – das begeisterte Publikum entliess die Musikanten unter tosendem Applaus.

Am 20./21. Januar 2017, 20:00 Uhr, finden zwei weitere Konzerte in der Turnhalle Süd, Muhen, statt. Reservationen unter www.mgmuhen.ch oder 077 463 10 12 (täglich 18:00-20:00 Uhr, ausser Konzertabende). Bitte beachten Sie, dass Reservationen für Samstag, 21. Januar 2017, nur telefonisch möglich sind.