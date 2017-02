In diesem Jahr konnte der Vorstand des Gewerbevereins Reusstal neben fast 50 Mitglieder auch Marcel Kreber, OK-Präsident der Reusstaler Gewerbeausstellung RGA18, begrüssen.

Gewerbevereinspräsident Antonio Giampà freute sich in seiner Ansprache über die wiederum hohe Beteiligung am traditionellen Fondueplausch. Er zeigte sich zufrieden, dass die Planungsarbeiten rund um die RGA18 weit vorangeschritten sind. Natürlich konnte die Aufforderung an die Mitglieder nicht fehlen, sich für die RGA18 anzumelden und bei möglichen Mitausstellern Werbung zu machen.

Marcel Kreber nutzte die Gelegenheit, sich mit den Gewerbler über die bevorstehende Ausstellung auszutauschen und noch offene Fragen zu klären. Die Vorfreude auf den Grossanlass, welcher vom 13. bis 15. April 2018 in Niederwil stattfinden wird, ist gross. Das Ziel von Marcel Kreber und dem OK ist, mit der RGA18 eine interessante und packende Gewerbeschau mit attraktivem Rahmenprogramm durchzuführen.

Nach dem feinen Apéro wurde das Fondue mit vielen verschiedenen Brotsorten serviert.

Es war wiederum ein gelungener Abend mit angeregten Gesprächen. Sei es über Geschäftliches, Privates oder über aktuelle Themen.