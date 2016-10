Wenn sich feinster Käseduft durch die Mehrzweckhalle Holziken zieht, kann dies nur bedeuten, dass die Damenriege Holziken zum traditionellen Raclette- & Fondueplausch eingeladen hat. So geschehen am vergangenen Samstag. Nebst dem urchigen Raclette, welches mit Gürkli und Zwibeli garniert wurde, gab es auch das leckere Raclette Hawaii. Dies kam mit Ananas und Kirschen daher. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten auch die Chance, die persönliche Fonduesaison zu eröffnen. DieGäste hatten auch in diesem Jahr grossen Käsehunger. Gesamthaft wurden rund 150 Raclette- und 75 Portionen Fondue gegessen.

Nach dem Absackerschnaps durfte ein Besuch beim reichhaltigen Torten- und Kuchenbuffet nicht fehlen. Die mit liebe selbst zubereiteten Köstlichkeiten mundeten den Besucherinnen und Besuchern. Wie in den vergangenen Jahren so üblich, durften sich die jüngsten Gäste in der Kinderecke austoben. Sie nutzen diese Gelegenheit oft und gerne. Die Damenriege Holziken bedankt sich herzlich bei den vielen Gästen und freut sich bereits auf den nächsten Anlass, den Turnerabend am 18. und 25. Februar 2017.