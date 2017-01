Im Spätherbst, wenn die Zugvögel in den Süden geflogen sind, werden in den umliegenden Wäldern von Sarmenstorf die Nistkästen gereinigt. Viele grosse und kleine Helfer vom Natur- und Vogelschutzverein Sarmenstorf und der Jugendgruppe Natürzüg erledigen diese Arbeit mit viel Elan. Wenn bei diesen Rundgängen die Nistkästen sauber sind, wird auch immer noch der Zustand beurteilt. Weil so ein Nistkasten einige Jahre Wind und Wetter ausgesetzt war, fault vielleicht mal das Holz oder das Einflugloch ist von einem Kleiber «verbessert» worden. Diese Kästen müssen ersetzt werden. Mitglieder des NVS machen das dann in den folgenden Tagen, damit im Frühling wieder alle Nistkästen bewohnbar sind. Nun ist der Vorrat an solchen Einzimmerwohnungen zu Ende gegangen und es mussten Neue hergestellt werden. Am letzten Samstag trafen sich fleissige Bauarbeiter und fertigten an einem Morgen über 100 neue Nistkästen. Dafür hat Dani Zimmermann seine Werkstatt bereitgestellt. Die zugeschnittenen Holzteile, die passenden Schrauben und das Werkzeug lagen bereit, dass fast wie am Fliessband die Einzelteile zu fertigen Nistkästen zusammengebaut werden konnten. Nach 3 Stunden Arbeit konnte man stolz sein auf die geleistete Arbeit und die Helfer hatten sich ein feines Mittagessen mit Dessert verdient. Die fertigen Nistkästen lagern jetzt gut geschützt in einer Scheune und warten auf ihren Einsatz als Behausung für Trauerschnäpper, Kohlmeise und Co. Auch interessierte Privatpersonen können beim NVS Nistkästen für den eigenen Garten beziehen.