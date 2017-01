Nachdem die Oltner ihr erstes Spiel in der Abstiegsrunde gewonnen hatten, stand am 28.1. 17 die zweite Herausforderung im neuen Jahr an. Die Dreitannenstädter hatten ein Auswärtsspiel gegen PSG Lyss auf dem Programm. Die Matchvorbereitung war schwierig, da sich die beiden Teams diese Saison noch nie begegnet sind.

Schon in der Startphase des Spiels machten die Männer des Heimteams klar, dass sie unbedingt zwei Punkte mitnehmen wollten. Die Oltner verschliefen hingegen den Start völlig. Aufgrund von mangelnder Chancen-Auswertung und schwacher Deckung auf Seiten der Solothurner, gerieten sie schnell in einen 8:1 Rückstand. Dies besserte sich jedoch in der Folgezeit, die Oltner kämpften sich Tor um Tor zurück. Der grösste Verlust des Abends war, dass sich Luca Schmid (Rückraum rechts HV Olten) am Knie verletzte und wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfallen wird.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Dreitannenstädter den Rückstand auf ein Tor verkürzen. Die Mannschaft aus Lyss konnte aber auf Grund von vielen Fehlern der Gäste wieder davonziehen. Der endgültige Spielstand lautete 31:22.

Andri Kähr