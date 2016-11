Im Jahr 1976 bot sich der Bevölkerung beider Entfelden erstmals die Gelegenheit, um im Untergeschoss des Kindergartens Brunnmatt eigene Bienenwachs-Kerzen zu ziehen. Seither sind nicht nur 40 Jahre vergangen. Vielmehr hat sich der Anlass bald zu einer Tradition entwickelt, die in der Adventszeit zum Dorfleben beider Gemeinden gehört und in den Kalendern vieler Familien ihren festen Platz hat. Im Jahr 2011 wurde das Angebot um die beliebten Farbwachse ergänzt. Aus diesen erschaffen kreative Kinder und Erwachsene jedes Jahr zahlreiche bunte Kunstwerke - dem Talent und der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Einige Impressionen stimmen auf die bevorstehende Zeit mit Lebkuchen- und Kerzenduft ein. Das Kerzenziehen beginnt in diesem Jahr am Freitag, 25. November um 14 Uhr und dauert bis zum Sonntag, 4. Dezember. Der Verein Kerzenziehen Entfelden freut sich auf Sie!