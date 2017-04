In den letzten 4 Jahren war die SVP im Luterbacher Gemeinderat stark untervertreten. Denn 2013 war unsere Ortspartei noch im Aufbau begriffen und konnte darum nur einen Kandidaten stellen.

Mit 6 Gemeinderäten wird die Volkspartei künftig angemessen vertreten sein:

Urs Rutschmann

Elektromechaniker EF, 52 jährig. Gemeinderat bisher & Kundenberater für Solaranlagen, Wärmepumpen und Elektromobilität. Will die Folgen der Asyl- und Sozialpolitik für die Gemeinden abfedern.

Claire Fischer

Regionalvertreterin IG3plus, 49 jährig. Beraterin und Betreuerin für Familien, die in Schieflage geraten sind. Mutter von drei erwachsenen Kindern. Will das Infrastruktursterben in Luterbach aufhalten und die Werte der Schweizer Familien wieder stärken.

Pascal Jacomet

Bibliothekar, 32 jährig. Präsident der SVP Luterbach und Sekretär der SVP Kanton Solothurn. Vorstand Gewerbeverein Luterbach. Will weniger Bürokratie und wünscht sich eine KMU-freundliche Politik.

Hanspeter Dysli

Landwirt und Unternehmer, 54 jährig. Inhaber eines Gartenbaugeschäfts und als Landwirt auf dem eigenen Hof tätig. Möchte die Gemeinde stärken und die Finanzen stabilisieren.

Silvia Stampfli

Floristin, 51 jährig. Seit 32 Jahren selbstständig im Markthandel. Vorstand Schweizerischer Marktverband Sektion Bern-Biel. Arbeitet gerne kreativ und liebt es zu reisen.

Christoph von Felten

Servicetechniker, 32 jährig. Möchte sich für eine gute Schule einsetzen, weil er selber bald Vater wird. Geniesst die Natur und spielt gerne Billard.



Der bisherige und die fünf neuen Gemeinderäte sind top motiviert und bereit, sich für unser Dorf einzusetzen und sich mit Herzblut zu engagieren. Es ist nicht zu übersehen, dass die SVP Gemeinderäte ein breites Spektrum der Bevölkerung repräsentieren. Verschiedene Alters- und Berufsparten sind vertreten. Nicht zuletzt sei zu erwähnen, dass die SVP die einzige Partei ist, die in der kommenden Legislatur auch von Frauen vertreten wird.

Die SVP ist sich bewusst, dass stille Wahlen keineswegs optimal sind. Doch mit der Vergrösserung des Gemeinderats von 9 auf 19 Sitze und der gleichzeitigen Auflösung einer Partei, waren ernsthafte Zweifel vorhanden, dass tatsächlich genügend valable Kandidaten zu finden seien. Gerade für eine noch junge Ortspartei wie der SVP Luterbach war dies keine leichte Aufgabe. Wir sind darum stolz, dass sich genügend gute und motivierte Kandidaten gemolden haben.