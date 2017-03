Kürzlich trafen sich die Mitglieder der Harmoniemusikgesellschaft Fulenbach zu ihrer 197. Generalversammlung im Restaurant Rössli. Nebst den Aktivmitgliedern durfte der Präsident Walter Kiener auch zahlreiche Ehrenmitglieder und Gäste begrüssen. In den Jahresberichten wurde eine Rückschau auf das erfolgreiche vergangene Jahr gehalten. Im Mittelpunkt stand das hervorragende Abschneiden am eidgenössischen Musikfest in Montreux. Aber auch die erste Durchführung des Jubilarenkonzertes im Herbst fand grossen Anklang und hat mit der zweiten Ausführung am 24. September 2017 einen festen Platz im Jahresprogramm.

Dass ein eidgenössisches Musikfest mit grossen Kosten verbunden ist, musste die Kassierin Adrienne Fiechter-Wyss in der Jahresrechnung darlegen. Dank dem Hunderterclub, Chilbi sowie verschiedenen Arbeitseinsätzen wird versucht, die lädierte Kasse wieder in’s Lot zu bringen.

In den Vorstand wurde neu Romano Cibien – in die Musikkommission Celine Cibien sowie Chiara Jäggi gewählt. Der seit einem Jahr wirkende musikalische Leiter Andreas Kamber aus Solothurn wurde mit grossem Applaus für seine erfolgreiche Arbeit geehrt und bestätigt.

Mit Marc Monbaron (Posaune), Samuel Haller (Posaune) und Janik Wyss (Schlagwerk) konnten drei junge Musikanten in den Verein aufgenommen werden. Demgegenüber standen zwei Austritte. Der Verein zählt neu 49 Mitglieder.

Micha Lehmann wurde für zwanzig Jahre Vereinszugehörigkeit zum Aktivehrenmitglied ernannt. Marcel Wyss darf auf stolze 35 Jahre zurückblicken und wird im Juni am Musiktag in Oensingen zum eidgenössischen Veteranen ernannt.

Im Jahre 2020 darf die Harmoniemusikgesellschaft Fulenbach, als ältester Musikverein im Kanton, auf 200 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Mit der Durchführung des Regionalmusiktages Thal-Gäu-Olten-Gösgen an einem Wochenende sowie der Jubiläumsfeier mit einer Fahnenweihe am zweiten Wochenende wurden erste Grundsätze gefasst. Das Organisationskomitee wird im Herbst 2017 gegründet.

Von Andrea Nützi