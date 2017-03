Anlässlich des 60. Todestages von Stephan Jäggi organisierte die Harmoniemusikgesellschaft Fulenbach einen musikalischen Tag mit dem Militärspiel Heer Ost. An den Schulen Wolfwil und Fulenbach wurden die Instrumente vorgestellt. Die musikalischen Darbietungen begeisterten die Schüler/Innen, so dass sie gleich selbst das eine oder andere Instrument ausprobierten.

Nach einer gemeinsamen Probe der Jugendmusig Aaregäu und dem Militärspiel Heer Ost, fand am Abend ein Konzert mit gemeinsamen Stücken, sowie ein kurzes Konzertprogramm der Militärmusik statt.

Das Konzertprogramm mit Stücken wie «Alcatraz (Sinfonische Dichtung)», «Nationalhymne», «The King of Rock n´Roll» sowie den Marsch «Jugend voran» und das Stück «Serenade in As-Dur Op.38» beides Stücke von Stephan Jäggi waren kurzweilig und begeisterten das zahlreich erschienene Publikum. Die Tambouren des Militärspiels wirkten an dem erfolgreichen Abend ebenfalls mit und brachten mit ihren rhythmischen Klängen die Halle zum Beben.