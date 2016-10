Am Sonntag, 23. Oktober 2016 fanden in Eschenbach die Vereinsmeisterschaften der Kanton OW/LU und NW statt. Für das Teens Gym der erste Wettkampf nach der langen Sommerpause und zugleich der einzige Vorbereitungswettkampf für die Schweizermeisterschaften. Seit Ende August trainierten die 17 Girls wieder an ihrer Wettkampfgymnastik. Trotz vieler Absenzen war man bereit für den Vorbereitungswettkampf, auch wenn noch nicht auf dem Niveau von vor den Sommerferien.

Top motiviert zeigten die Girls eine solide Leistung im ersten Durchgang. Leider sahen dies die Wertungsrichter etwas anders und so erhielten wir die tiefste Note seit Jahren. Es gab lediglich nicht erklärbare 8.85 Punkte. Was bisher immer gut bewertet wurde, war plötzlich mit vielen Abzügen versehen. Im zweiten Durchgang konnten sich die Girls deutlich steigern, ernteten (mit gleichem Wertungsgericht) immerhin 9.02 Punkte. Im Vergleich, was die anderen Vereine zeigten und auch von anderen Trainern zu hören war, immer noch deutlich zu tief.

Fazit: gut organisierter Wettkampf, spezielles Wertungsgericht, Schlappe eingefangen, abhaken und jetzt erst recht! Noch bleibt rund ein Monat und das Trainingsweekend Zeit weiter an Synchronität und Engagement zu trainieren. Abgerechnet wir dann am 3. Dezember in Andelfingen an den Schweizermeisterschaften.

Yvonne Kaufmann