Die Damen NLB von Unihockey Basel Regio musste sich im ersten Spiel der Doppelrunde gleich mit einer 7:1 Niederlage geschlagen geben. Trotz guter Vorbereitung und Heimvorteil wollten die Tore einfach nicht fallen. Das Team kam zwar zu zahlreichen Torchancen, es waren aber die St. Gallerinnen, welche ihre Möglichkeiten effizient nutzten.

Die Baslerinnen starteten ohne Fortüne in die Partie und gerieten bereits in der 2. Spielminute 0:1 in Rückstand. Es folgten einige gute Chancen auf beiden Seiten, jedoch wurde keine verwertet. In der 16. Spielminute waren es dann die St. Gallerinnen, die erneut ihren Spielstand erhöhen konnten. So lautete der Rückstand für die Baslerinnen nach dem ersten Drittel 0:2, was eigentlich noch aufzuholen gewesen wäre. Im zweiten Drittel sahen die Baslerinnen dann weniger gut aus. WaSa war die meiste Zeit im Ballbesitz und konnte sich gute Chancen herausspielen, die aber bis zum 0:3 in der 31. Minute ungenutzt blieben. In der 37. Spielminute kam dann aber das Hoffnungstor. Florence Koch sorgte im Powerplay für den ersten Basler Treffer.

Im letzten Drittel versuchte das Heimteam den Rückstand von 1:3 aufzuholen. Dementsprechend spielten die Baslerinnen sehr offensiv und versuchten vermehrt Druck zu machen. Die St. Gallerinnen wussten jedoch mit dieser Spielsituation umzugehen. Schon in der 43. Spielminute konnten die Gäste kontern und auf 1:4 erhöhen. Der Gastgeber fiel nach diesem Gegentreffer förmlich auseinander. Der Kampfgeist schien verloren. Nichts wollte mehr funktionieren. So konnten die St. Gallerinnen ohne grosse Mühe den Vorsprung zum 1:7 Schlussresultat ausbauen.

Unihockey Basel Regio - Waldkirch-St. Gallen 1:7 (0:2, 1:1, 0:4)

Sandgruben, Basel. 50 Zuschauer. SR Bitterli/Wantz.

Tore: 2. Bernhardsgrütter (Scherrer) 0:1. 16. Schoch (Frey) 0:2. 31. Sieber (Carisch) 0:3. 38. Koch 1:3. 43. Link 1:4. 48. Metzger (Link) 1:5. 53. Resegatti 1:6. 55. Bernhardsgrütter (Eschbach) 1:7.

Strafen: 1 mal 2 Minuten gegen Unihockey Basel Regio. 1 mal 2 Minuten gegen Waldkirch-St. Gallen.

Aufstellung: Jennifer Halter (T), Corina Schüpbach, Sarai Stöckli, Karin Stebler, Florence Koch, Luana Mistri, Rita Laszlo, Sheila Kramer, Sara Schäfer, Stefanie Doppler, Sina Hettich, Nadia Kramer, Nathalie Stocker, Melanie Gass, Salome Bissegger.

Nach der klaren Niederlage vom Vortag galt es, diese rasch abzuhaken und nach vorne zu schauen. Für das zweite Spiel der Doppelrunde reisten die Baslerinnen nach Rümlang, wo sie von den Hot Chillis empfangen wurden. Dank einem starken Mitteldrittel konnten die Zürcherinnen am Ende jubelnd vom Feld gehen.

Die Partie startete mit hoher Geschwindigkeit, jedoch wurde sie durch die nicht-funktionierende Matchuhr nach 5 Minuten für einige Zeit unterbrochen. Die Chillis drückten im Anschluss an dieses Intermezzo weiter aufs Tempo und konnten in der 8. Spielminute mit 1:0 in Führung gehen. Die Baslerinnen spielten ebenfalls temporeich. Stöckli glich in der 10. Minute zum 1:1 für die Basler aus. Die Partie blieb weiterhin spannend mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Wieder war es das Heimteam, das zunächts in der 17. Minute in Führung gehen konnte. Die Antwort der Baslerinnen kam aber postwendend durch Schäfer, die den Ball kurz vor Drittelsende zum 2:2 ins Goal beförderte.

Der Start ins Mitteldrittel verlief für die Chillis besser, die in der 23. Minute das Score auf 3:2 erhöhen konnten. Basel Regio kämpfte aber um jeden Ball und wurde 3 Minuten vor Ende des Drittels mit dem Treffer von Koch und dem Ausgleich für seine Bemühungen belohnt. Die Freude hielt jedoch nicht lange an, denn nur 13 Sekunden später versenkte die ausgezeichnet spielende Nummer 8 der Zürcherinnen einen Penalty zum 4:3. Dieser eine Gegentreffer schien die Baslerinnen wie bereits am Samstag so aus dem Konzept zu bringen, dass das Heimteam in kurzer Folge zu zwei weiteren Goals kam.

Im letzten Drittel gaben die Baslerinnen nochmals Vollgas und jede holte das Letzte aus sich heraus. Doch die vielen Chancen konnten leider nicht in Zählbares umgewandelt werden. Auch im Powerplay zu fünft oder zu sechst konnte der Ball nicht über die gegnerische Torlinie gebracht werden. Mistri verhinderte zahlreiche Chancen der Chillis aufs leere Goal und so blieb es beim Schlussresultat von 6:3.

Die doppelte Niederlage muss nun mental verarbeiten werden, um nächsten Sonntag zu Hause in Oberwil (19:00 Uhr) gegen UH Lejon Zäziwil wieder auf Punktejagd zu gehen.

Hot Chilis Rümlang-Regensdorf - Unihockey Basel Regio 6:3 (2:2, 4:1, 0:0)

Sporthalle Heuel, Rümlang. 51 Zuschauer. SR Keller/Studer.

Tore: 8. Schellenberg (Fischer) 1:0. 10. Stöckli (Koch) 1:1. 17. Fischer (Jaunin) 2:1. 18. Schäfer (Stöckli) 2:2. 23. Kapp (Adank) 3:2. 38. Koch 3:3. 38. Lackova 4:3. 39. Lackova 5:3. 40. Jaunin (Meier) 6:3.

Strafen: 1 mal 2 Minuten gegen Hot Chilis Rümlang-Regensdorf. 1 mal 2 Minuten gegen Unihockey Basel Regio.

Aufstellung: Jennifer Halter (T), Hanna Sägesser (T), Corina Schüpbach, Sarai Stöckli, Karin Stebler, Florence Koch, Luana Mistri, Rita Laszlo, Sheila Kramer, Sara Schäfer, Stefanie Doppler, Sina Hettich, Nadia Kramer, Melanie Gass, Natalie Huber, Salome Bissegger.

