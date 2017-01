Kurz nach den Weihnachtsferien hatte das 5. Liga Team des BTV Aarau gleich zwei kurz aufeinanderfolgende Spiele.

Das Spiel gegen Volley Schönenwerd 4 fand am 11.01.2017 statt. Im ersten Satz fanden wir noch nicht so richtig ins Spiel, wodurch wir diesen leider an das gegnerische Team abgeben mussten. Den zweiten Satz starteten wir mit einer beinahe komplett neuen Aufstellung. Die Veränderung zeigte Wirkung und wir gewannen die folgenden drei Sätze und somit das Spiel mit 3:1.

Am Samstag 14.01.2017 traf das Damen 4 auf den SV Tägerig 2. Wir waren früh vor Ort und konnten so zeitig mit unseren Aufwärmübungen und dem Einspielen beginnen. So starteten wir das Spiel mit einem guten Gefühl, was einen guten Verlauf des ersten Satzes zur Folge hatte. Die Eigenfehler hielten wir auf einem Minimum und das Angreifen viel uns relativ leicht. Auch im folgenden Satz konnten wir unser Spiel durchziehen und so auch den zweiten für uns gewinnen. Doch im vermeintlich letzten Satz lief nichts mehr. Eigenfehler kamen gehäuft vor, wodurch unser Selbstvertrauen schwand. Dadurch konnten wir auch nicht unserem Können entsprechend aufspielen und wir mussten uns noch durch einen weiteren Satz kämpfen. Der vierte Satz entsprach glücklicherweise wieder den beiden ersten und wir entschieden das Spiel 3:1 für uns.