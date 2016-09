Das Ponsagon Team freut sich die CASINO THAI FIGHT BADEN dem Publikum präsentieren zu können. Unsere Kämpfer Philipp, Reto, Jasin, Simon und Kevin freuen sich auf Samstag wenn sie in der Sporthalle Aue in Baden in den Ring steigen können. Sie werden alle ihr Bestes geben und spannende Kämpfe liefern.

Ausser hochkarätigen Superfights werden die Zuschauer auch gleich 12 Titelkämpfe zu sehen bekommen.

Wir wünschen uns dass die Zuschauer die Halle rocken!!!!

Danke an alle Sponsoren, Helfer sowie den Kämpfer.....ohne euch würde ein solcher Event gar nicht möglich sein.

Kommt vorbei und schaut euch live die Kämpfe an.

Bis am Samstag

Team Ponsagon Gym Baden