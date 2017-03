Am Samstag, dem 19. März, fand die diesjährige Clubmeisterschaft des Judoclubs Aarau im Dojo beim Kleintierzoo in Aarau bei strahlendem Sonnenschein statt. Auch dieses Jahr waren die jungen Kämpfer des Judoclubs Baden-Wettingen wieder herzlich zu diesem besonderen Anlass eingeladen. Nach dem Wiegen erfolgte ein gemeinsames Aufwärmen aller 50 Teilnehmer unter der Leitung von Larissa Studer.Während dessen kümmerten sich die Verantwortlichen um eine möglichst faire Einteilung aller Kämpfer in verschiedene Kategorien. Bei dieser Einteilung wurde nicht nur aufs Gewicht und das Geschlecht geschaut, sondern auch auf die Gürtelfarbe und die Wettkampferfahrung.

Dann begannen die Kämpfe. Das Publikum sowie die anderen Kämpfer feuerte die jungen Wettkämpfer an und applaudierte den Siegern. Es war ein spannendes und faires Wetteifern der Judokas zu beobachten, bei dem Jeder und Jede versuchte den Gegner zu werfen oder festzuhalten und so das Können unter Beweis zu stellen.

Zur Stärkung stand den Kämpfern, Eltern und Freunden ein feines Buffet mit einer riesigen Auswahl an verschiedenen Leckereien und Getränken gratis zur Verfügung.

Als die offiziellen Kategorien ausgetragen waren konnten sich die Kämpfer noch für die Open-Kämpfe anmelden. Bei dieser Kategorie können alle mitmachen und die Gegner werden zufällig und unabhängig von Gewicht und Grösse zugelost. Dadurch entstanden zum Teil äusserst spannende Paarungen. Hier zeigte sich sehr schön, dass der Judonachwuchs nicht nur Techniken lernt sondern in den Trainings auch Werte wie Hilfsbereitschaft, Fairness, Kameradschaft uns Selbstvertrauen vermittelt werden.

Auf dem Podest bei der abschliessenden Siegerehrung sah man dann viele strahlenden Kinderaugen, denn alle durften eine Medaille entgegennehmen und sich für ihre Erfolge, ihren Mut und ihren Einsatz feiern lassen.

Wer Interesse an einem Probetraining hat, als Erwachsener oder als Kind, kann sich bei unserem Sekretariat melden:

079 / 932 41 52 oder info@jcbw.ch